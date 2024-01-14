НХЛ назвала имена главных тренеров на Матч звезд-2024

Стали известны главные тренеры команд-участниц Матча звезд НХЛ 2024 года.

Как сообщается на официальном сайте лиги, Джим Монтгомери из «Бостона» возглавит Атлантический дивизион, Рик Боунесс («Виннипег») — Центральный дивизион. Питер Лавиолетт («Рейнджерс») станет тренером Столичного дивизиона, а Рик Токкет («Ванкувер») — Тихоокеанского.

Лавиолетт в четвертый раз примет участие в Матче звезд НХЛ в качестве главного тренера. Это самый большой показатель среди действующих главных тренеров лиги. Боунесс дебютирует в этой роли в турнире.

Матч звезд НХЛ-2024 состоится в Торонто 3 февраля. Среди россиян в мероприятии примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), форварды Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), а также голкиперы Александр Георгиев («Колорадо») и Сергей Бобровский («Флорида»), которые стали победителями в голосовании среди болельщиков.