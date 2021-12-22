НХЛ намерена провести перенесенные матчи вместо паузы на Олимпиаду

Национальная хоккейная лига намерена использовать паузу, которая раньше предусматривалась на время Олимпиады, для того, чтобы провести перенесенные матчи регулярного чемпионата, сообщает журналист Давид Паньотта.

Ранее был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Лига перенесла на неопределенный срок уже 50 матчей чемпионата.

22 декабря было объявлено, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекин. Изначально на это время была запланирована пауза в чемпионате, но теперь в эти даты должны пройти перенесенные матчи.

Лига, по словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, поставила себе приоритетную цель — провести полный сезон из 82 матчей.