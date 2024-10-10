НХЛ находится на постоянной связи с «Тампой» из-за урагана во Флориде
Руководство НХЛ находится на постоянной связи с «Тампой» в связи с обрушившимся на штат Флорида ураганом «Милтон», сообщает ТАСС.
Игроки «Лайтнинг» заранее отправились на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», который пройдет 12 октября. «Тампа» должна принять «Ванкувер» 16 октября.
СМИ сообщали, что в Сент-Питерсберге за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. В штате Флорида более 1,5 миллиона жителей остались без электричества.
Источник: ТАСС
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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|1
|0
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|2
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|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|6
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|1
|0
|1
|0
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|1
|0
|1
|0
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|2
|0
|2
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|И
|В
|П
|О
|1
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|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
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|Эдмонтон
|1
|0
|1
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|02:00
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Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
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|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
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|
Баффало – Лос-Анджелес
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Айлендерс – Юта
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|
Миннесота – Коламбус
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Нэшвилл – Даллас
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Сан-Хосе – Сент-Луис
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