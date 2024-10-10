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10 октября, 18:34

НХЛ находится на постоянной связи с «Тампой» из-за урагана во Флориде

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство НХЛ находится на постоянной связи с «Тампой» в связи с обрушившимся на штат Флорида ураганом «Милтон», сообщает ТАСС.

Игроки «Лайтнинг» заранее отправились на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», который пройдет 12 октября. «Тампа» должна принять «Ванкувер» 16 октября.

Лионель Месси и&nbsp;сорванная крыша на&nbsp;стадионе &laquo;Тропикана Филд&raquo;. В США бушует сверхмощный ураган. Месси улетел подальше от него, одному стадиону сорвало крышу

СМИ сообщали, что в Сент-Питерсберге за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. В штате Флорида более 1,5 миллиона жителей остались без электричества.

Источник: ТАСС
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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