НХЛ начала расследование по поводу тестирования «Аризоной» драфтовых игроков

НХЛ проводит расследование в отношении «Аризоны» в связи с обвинениями в тестировании драфтовых игроков канадской хоккейной лиги, сообщил в своем Twitter североамериканский инсайдер Даррен Дреггер. Также он пообещал позже опубликовать подробности этой истории.

Sources say the NHL is investigating the Arizona Coyotes over allegations of physical testing of draft eligible CHL players. Full story tonight in Insider Trading. Link will be posted soon. — Darren Dreger (@DarrenDreger) January 30, 2020

По правилам, это запрещено делать до драфт-комбайна — многодневная демонстрация игроков, которая проходит каждую весну.