НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ начала расследование по поводу тестирования «Аризоной» драфтовых игроков

03:31
Теги:

НХЛ проводит расследование в отношении «Аризоны» в связи с обвинениями в тестировании драфтовых игроков канадской хоккейной лиги, сообщил в своем Twitter североамериканский инсайдер Даррен Дреггер. Также он пообещал позже опубликовать подробности этой истории.

По правилам, это запрещено делать до драфт-комбайна — многодневная демонстрация игроков, которая проходит каждую весну.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир