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Сегодня, 01:43

НХЛ начала подготовку к церемонии по случаю рекорда Овечкина по голам в лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига ведет подготовку торжественных мероприятий по поводу выхода нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на первое место по заброшенным шайбам в истории.

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», — приводит Odds.ru слова Дэйли.

Во вторник, 18 ноября, 39-летний россиянин забросил две шайбы в матче с «Ютой» (6:2) и теперь у него 868 голов за карьеру в НХЛ. Ему осталось забить 26 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин. 98 процентов опрошенных игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки
Источник: Odds.ru
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 19 9 10 20
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