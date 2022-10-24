Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:39

НХЛ может провести выставочные матчи в Австралии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения выставочных матчей в Австралии.

«В течение следующих двух недель НХЛ проведет опрос в Австралии. Сейчас нельзя ничего утверждать, но я считаю, что лига хочет провести там пару игр», — написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Если лига примет решение о проведении матчей в Австралии, то они, скорее всего, могут состояться в начале 2023 или 2024 года.

Отметим, что в НХЛ на данный момент играет только один австралийский хоккеист — это нападающий «Сент-Луиса» Нэтан Уокер, который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.

НХЛ
0
Читайте также
Валиева бросает вызов штабу Тутберидзе? Выступление Камилы — смелое и спорное
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Питтсбург» поместил нападающего Блюгерса в долгосрочный список травмированных

Нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски пропустит некоторое время из-за травмы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 6 4 2 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 6 3 3 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Торонто 6 4 2 8
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Нэшвилл 7 2 5 5
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 7 2 5 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 6 0 6 2
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 00:00
Детройт – Анахайм
 5 : 1
24.10 00:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 5
24.10 00:00
Флорида – Айлендерс
3 : 2
24.10 02:00
Филадельфия – Сан-Хосе
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости