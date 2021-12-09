НХЛ может провести турнир вместо Олимпийских игр в Пекине

НХЛ совместно с Ассоциацией игроков НХЛ может организовать Кубок мира или специальный олимпийский турнир. Об этом сообщил Известный инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet.

Как отмечается, это возможно, если игроки лиги не смогут поехать на Олимпиаду в Пекине в связи с плохой эпидемиологической ситуацией.

Ранее не раз отмечалось, что НХЛ может запретить игрокам участвовать в Играх-2020 из-за сложной обстоновкой в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что сборная России выступит на Олимпийских играх в Пекине под нейтральном флагом. На форме будет надпись olympic athlete of russia.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.