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НХЛ может перенести или отменить матчи регулярного чемпионата из-за коронавируса

10:33
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НХЛ рассматривает вариант с отменой или переносом оставшихся матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat. Причина — ситуация с коронавирусом.

Сообщается, что лига ведет консультации с клубами по этому поводу. Завершение регулярного чемпионата было запланировано на 4 апреля. Ранее стало известно, что НХЛ закрыла доступ в раздевалки для журналистов по соображениям безопасности.

До этого стало известно, что «Сан-Хосе» до конца марта по той же причине сможет играть либо без зрителей, либо на нейтральной арене.

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