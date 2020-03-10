НХЛ может перенести или отменить матчи регулярного чемпионата из-за коронавируса

НХЛ рассматривает вариант с отменой или переносом оставшихся матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat. Причина — ситуация с коронавирусом.

Сообщается, что лига ведет консультации с клубами по этому поводу. Завершение регулярного чемпионата было запланировано на 4 апреля. Ранее стало известно, что НХЛ закрыла доступ в раздевалки для журналистов по соображениям безопасности.

До этого стало известно, что «Сан-Хосе» до конца марта по той же причине сможет играть либо без зрителей, либо на нейтральной арене.