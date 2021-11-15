НХЛ может перенести ближайшие матчи «Оттавы»

«Оттава» отменила несколько тренировок в целях предосторожности из-за ситуации с распространением коронавируса. На данный момент сразу девять хоккеистов команды находятся под действием COVID-протоколов НХЛ.

По информации инсайдера Даррена Дрегера, лига может перенести ближайшие матчи команды. Речь может идти сразу о трех играх.