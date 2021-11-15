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НХЛ может перенести ближайшие матчи «Оттавы»

21:44
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«Оттава» отменила несколько тренировок в целях предосторожности из-за ситуации с распространением коронавируса. На данный момент сразу девять хоккеистов команды находятся под действием COVID-протоколов НХЛ.

По информации инсайдера Даррена Дрегера, лига может перенести ближайшие матчи команды. Речь может идти сразу о трех играх.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное