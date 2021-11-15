НХЛ может перенести ближайшие матчи «Оттавы»
21:44
«Оттава» отменила несколько тренировок в целях предосторожности из-за ситуации с распространением коронавируса. На данный момент сразу девять хоккеистов команды находятся под действием COVID-протоколов НХЛ.
По информации инсайдера Даррена Дрегера, лига может перенести ближайшие матчи команды. Речь может идти сразу о трех играх.
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю