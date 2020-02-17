НХЛ может отказаться от предсезонных матчей в Китае из-за эпидемии коронавируса

НХЛ и профсоюз игроков лиги могут отказаться от проведения предсезонных выставочных матчей в Китае из-за распространения эпидемии коронавируса, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

— Как сообщают источники, из-за того, что коронавирус продолжает распространяться, НХЛ и профсоюз игроков рассматривают возможность поставить на паузу планы по возвращению в Китай осенью для проведения предсезонных игр, — написал у себя в Twitter Дрегер. — Обсуждение вопроса все еще продолжается, но на данный момент возможность проведения игр в Китае становится все менее и менее вероятной.

Because of the ongoing threat of the Coronavirus, sources say the NHL and NHLPA are considering putting a hold on plans to return to China in the fall for preseason games. Ongoing discussions, but it's becoming less and less likely at this point. — Darren Dreger (@DarrenDreger) February 16, 2020

Впервые НХЛ провела предсезонные матчи в Китае в сентябре 2017 года, тогда «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» сыграли в Шанхае и Пекине. В сентябре 2018 года лига провела еще две встречи в Китае, «Бостон» и «Калгари» приняли участие в матчах в Шеньжене и Пекине.