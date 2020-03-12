НХЛ может определить команды для плей-офф по процентам от возможных заработанных очков

Журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер сообщил, как могут быть подведены итоги регулярного чемпионата НХЛ.

По его сведениям, определять команды, которые выйдут в плей-офф, будут в процентах от возможных заработанных очков. Также есть вариант с предоставлением уайлд-кард.

Ранее НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за коронавируса. Он должен завершиться в начале апреля.