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НХЛ может дисквалифицировать Эвандера Кейна

НХЛ сможет дисквалифицировать нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна
12 октября, 22:41
Эвандер Кейн. Фото Instagram
Эвандер Кейн. Фото Instagram
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Национальная хоккейная лига может дисквалифицировать нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. Он может быть наказан за «нарушения вне игровой период», сообщает журналист Ник Кипреос.

При этом данная дисквалификация не позволяет штрафовать игрока или аннулировать его контракт.

Ранее «Акулы» не выключили форвард в состав на старт регулярного чемпионата.

Клуб ожидает результатов двух расследований в отношении игрока, открытых НХЛ. Из-за них нападающий уже пропустил тренировочный лагерь «Шаркс».

Первое касается заявлений его жены, обвинившей Кейна в домашнем насилии.

Второе — возможного использования игроком поддельного сертификата вакцинации от коронавируса.

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Иван Шитик все материалы автора
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