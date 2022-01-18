НХЛ изменит правила тестирования игроков на коронавирус

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков пришли к соглашению поменять регламент тестирования игроков на коронавирус. Теперь ПЦР-тесты будут сдавать игроки, которые проявляют симптомы болезни, сообщает журналист Франк Серавалли.

Также команды будут сдавать тесты, если им будет необходимо пересечь границу между США и Канадой.

Новые правила вступят в силу после паузы на Матч всех звезд.

Матч всех звезд НХЛ пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе (США).