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НХЛ изменила протокол Covid-19 ко второму раунду Кубка Стэнли

03:11
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала изменения в протоколе Covid-19. Они начнут действовать со второго раунда плей-офф НХЛ.

Теперь обязательное ношение защитной маски необходимо лишь для детей младше двух лет. Это правило будет действовать, если нет запрета от властей в регионах, где проходит матч.

При этом, персонал и игроки обязаны носить защитные маски в общественных местах на всех аренах. Без масок могут находиться на арене лишь зрители.

Также защитные экраны за скамейками игроков могут быть заменены на оргстекло. Однако обе команды должны быть полностью вакцинированными.

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