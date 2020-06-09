НХЛ и профсоюз игроков рассчитывают открыть тренировочные лагеря в середине июля

НХЛ может вновь перенести дату начала тренировочных сборов команд на фоне возможного возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, утверждает TSN.

Руководство лиги до сих пор ведет переговоры с ассоциацией игроков НХЛ. Стороны надеются начать тренировочные лагеря в середине июля. Точная дата будет определена позднее.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.