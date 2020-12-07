НХЛ и Профсоюз игроков провели новые переговоры по предстоящему сезону

Представители Национальной хоккейной лиги и Профсоюза игроков провели новые переговоры относительно начала нового сезона, сообщает в Twitter инсайдер Пьер Лебрюн.

Переговоры прошли в два этапа на прошедших выходных. Однако стороны пока все еще не пришли к окончательному решению.

Согласно последнему варианту, тренировочные лагеря клубов НХЛ открываются 1 января 2021 года. Регулярный чемпионат стартует 15 января. Каждая команда проведет по 52 матча.