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НХЛ и Профсоюз игроков провели новые переговоры по предстоящему сезону

17:13
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Представители Национальной хоккейной лиги и Профсоюза игроков провели новые переговоры относительно начала нового сезона, сообщает в Twitter инсайдер Пьер Лебрюн.

Переговоры прошли в два этапа на прошедших выходных. Однако стороны пока все еще не пришли к окончательному решению.

Согласно последнему варианту, тренировочные лагеря клубов НХЛ открываются 1 января 2021 года. Регулярный чемпионат стартует 15 января. Каждая команда проведет по 52 матча.

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