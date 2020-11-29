НХЛ и Профсоюз игроков продолжают вести переговоры по новому сезону

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков продолжают вести переговоры по поводу сезона-2020/21, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Ранее лига и профсоюз назвали желательной датой старта 1 января, но пока стороны не смогли договориться о структуре зарплат в условиях снижения доходов из-за пандемии коронавируса.

Сообщалось, что НХЛ предложила игрокам два варианта увеличения эскроу и процента отсрочки зарплаты.