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НХЛ и Профсоюз игроков продолжают вести переговоры по новому сезону

11:31
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Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков продолжают вести переговоры по поводу сезона-2020/21, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Ранее лига и профсоюз назвали желательной датой старта 1 января, но пока стороны не смогли договориться о структуре зарплат в условиях снижения доходов из-за пандемии коронавируса.

Сообщалось, что НХЛ предложила игрокам два варианта увеличения эскроу и процента отсрочки зарплаты.

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