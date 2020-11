НХЛ и профсоюз игроков планируют начать сезон 1 января

Инсайдер Пьер Ле Брюн сообщил, что клубы НХЛ и профсоюз хоккеистов ведут переговоры, чтобы начать сезон 1 января.

«И НХЛ, и профсоюз по-прежнему планируют начать сезон 1 января, что означает открытие лагерей в середине декабря. А за 7 дней до этого для 7 команд, не игравших в плей-офф. Но это пока разговоры, сложно давать 100-процентную гарантию», — написал Ле Брюн.

Both the NHL and NHLPA continue to maintain a Jan. 1 target date for opening night, which means mid-Dec opening of camps (and 7 days before that for the 7 non-RTP teams from last summer). But that's not written in stone yet. Could change. (con't)