НХЛ и профсоюз игроков объявили об ужесточении антикоронавирусных правил
19:02
НХЛ и Профсоюз игроков разослали во все клубы лиги информацию о том, что вновь ужесточаются правила антикоронавирусного протокола. Данные меры введены до 7 января 2022 года, сообщает пресс-служба лиги.
За последнюю неделю в НХЛ резко возросло количество случаев заражения коронавирусом.
НХЛ оставила за собой право отказаться от участия в Олимпиаде-2022, если ситуация с COVID-19 заставит лигу перенести матчи регулярного сезона на олимпийскую паузу. НХЛ остановит чемпионат с 3 по 22 февраля для проведения Матча звезд в Лас-Вегасе и участия в Олимпиаде.
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