НХЛ и профсоюз игроков объявили об ужесточении антикоронавирусных правил

НХЛ и Профсоюз игроков разослали во все клубы лиги информацию о том, что вновь ужесточаются правила антикоронавирусного протокола. Данные меры введены до 7 января 2022 года, сообщает пресс-служба лиги.

За последнюю неделю в НХЛ резко возросло количество случаев заражения коронавирусом.

The @NHL and @NHLPA announced today the immediate adoption of enhanced COVID-19 measures.



These enhanced measures will remain in effect through the Holiday season and the New Year, and will be re-evaluated no later than Jan. 7, 2022.



Full text: https://t.co/kcjziKo2nJ pic.twitter.com/ZOebBUm1zL — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 18, 2021

НХЛ оставила за собой право отказаться от участия в Олимпиаде-2022, если ситуация с COVID-19 заставит лигу перенести матчи регулярного сезона на олимпийскую паузу. НХЛ остановит чемпионат с 3 по 22 февраля для проведения Матча звезд в Лас-Вегасе и участия в Олимпиаде.