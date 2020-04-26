НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона

Руководство НХЛ и профсоюз игроков лиги активизировали переговоры о возможном возобновлении сезона, сообщает New York Post. Стороны обсуждают не столько детали, сколько саму концепцию возобновления.

За последние три дня было проведено несколько телеконференций. В переговорах от НХЛ принимают участие комиссионер лиги Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос. От профсоюза в переговорах участвуют его глава Дон Фер, а также Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. Также участниками переговоров являются ряд игроков, среди которых Джон Таварес, Коннор Макдэвид и Рон Хэйнси.

Изначально лига рассматривала Калгари и Эдмонтон как потенциальные места размещения команд в рамках своего плана проведения матчей на четырех аренах, однако в минувший четверг стало известно, что массовые собрания свыше 15 человек в провинции Альберта будут запрещены как минимум до сентября.

На данный момент Торонто и Коламбус являются главными претендентами на то, чтобы стать двумя из принимающих городов. По плану все команды будут проводить свои тренировочные сборы до трех недель в назначенных централизованных местах.