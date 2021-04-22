НХЛ и МОК пока не договорились об участии хоккеистов лиги на Олимпиаде-2022

Генеральные менеджеры клубов НХЛ на ежегодном заседании обсудили расписание следующих сезонов регулярного чемпионата и плей-офф, сообщается на официальном сайте лиги.

Как заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли, лига поддерживает связь с Международным олимпийским комитетом (МОК), однако на данный момент нет соглашения об участии игроков НХЛ на Олимпиаде-2022.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Игроки НХЛ не участвовали на предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане, на которой чемпионом стала сборная России (выступающая под названием «Олимпийские атлеты из России»).