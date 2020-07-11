НХЛ и ассоциация игроков утвердили возобновление сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) проголосовали за ратификацию протокола «Возврат в игру» и коллективного трудового соглашения, сообщил в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

NHL-NHLPA have ratified RTP/CBA. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) July 10, 2020

Это означает, что НХЛ вернется этим летом, если сочтет возобновление сезона безопасным, и будет соблюдать трудовое соглашение в течение следующих шести лет.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный ранее на этой неделе, нуждался в 51-процентном одобрении членами NHLPA в дополнение к ратификации со стороны владельцев. Если бы игроки не ратифицировали Меморандум о взаимопонимании, это означало бы, что, скорее всего, не будет никакого завершения сезона-2019/20 в НХЛ.

Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта, на следующий день после того, как в НБА Руди Гобер сдал положительный тест на Covid-19 и начался эффект домино.