НХЛ и Ассоциация игроков начнут переговоры по новому коллективному договору в начале 2025 года

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен рассказал о возможных переговорах по новому коллективному договору.

«Мы, думаю, начнем обсуждать вопрос с Ассоциацией игроков после начала года. Мы говорили, что это может произойти уже в ноябре, но всем еще предстоит проделать домашнюю работу. Вы знаете, что профсоюз находится в своем осеннем турне, так что ничего особенного в этом нет. С точки зрения сроков это, вероятно, наиболее реалистично», — приводит слова Бэттмена официальный сайт НХЛ.

Срок действия нынешнего соглашения истекает в сентябре 2026 года. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.