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НХЛ и ассоциация игроков договорились о плане возобновлении сезона

01:28
НХЛ и ассоциация игроков договорились о плане возобновлении сезона. Фото nhl.com
НХЛ и ассоциация игроков договорились о плане возобновлении сезона. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения по плану возобновления сезона. Были установлены следующие даты: 13 июля — начало официальных тренировочных сборов; 26 июля — поездки клубов в принимающие города; 1 августа — начало квалификационного раунда. Предварительное соглашение в настоящее время подлежит утверждению советом.

Кроме того, был согласован меморандум о взаимопонимании (МОВ), который добавляет дополнительный четыре года до срока действия настоящего коллективного договора и включает в себя правила перехода и новый календарь критических дат.

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