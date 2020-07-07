НХЛ и ассоциация игроков договорились о плане возобновлении сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения по плану возобновления сезона. Были установлены следующие даты: 13 июля — начало официальных тренировочных сборов; 26 июля — поездки клубов в принимающие города; 1 августа — начало квалификационного раунда. Предварительное соглашение в настоящее время подлежит утверждению советом.

Кроме того, был согласован меморандум о взаимопонимании (МОВ), который добавляет дополнительный четыре года до срока действия настоящего коллективного договора и включает в себя правила перехода и новый календарь критических дат.