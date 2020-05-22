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НХЛ хочет продлить истекающие контракты игроков до фактического окончания сезона

09:53
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Руководство НХЛ намерено продлить истекающие после 30 июня контракты игроков до фактического окончания сезона, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, для этого НХЛ предстоит договориться с профсоюзом игроков лиги (NHLPA). Сейчас организации ведут обсуждение формата проведения плей-офф с участием 24 команд вместо обычных 16.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент дата возобновления сезоне неизвестна.

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