НХЛ хочет продлить истекающие контракты игроков до фактического окончания сезона

Руководство НХЛ намерено продлить истекающие после 30 июня контракты игроков до фактического окончания сезона, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, для этого НХЛ предстоит договориться с профсоюзом игроков лиги (NHLPA). Сейчас организации ведут обсуждение формата проведения плей-офф с участием 24 команд вместо обычных 16.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент дата возобновления сезоне неизвестна.