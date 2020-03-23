НХЛ готова возобновить сезон играми при пустых трибунах

Национальная хоккейная лига рассматривает различные варианты возобновления регулярного чемпионата, который был прерван из-за эпидемии коронавируса. В том числе существует вариант, при котором матчи будут проходить при пустых трибунах, сообщает официальный сайт НХЛ.

— Еще слишком рано говорить об обстоятельствах момента, когда нам разрешат играть. Но мы готовы следовать директивам органов здравоохранения, — говорится в сообщении в пресс-релизе лиги.

Все решения относительно календаря и ключевых дат в календаре будут приниматься после обсуждений с НХЛПА. Так что все стороны примут лучшее решение относительно сценариев возможного возобновления сезона и расписания.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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