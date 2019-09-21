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НХЛ договорилась о новом соглашении с ассоциацией судей

13:23
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НХЛ договорилась о новом соглашении с ассоциацией судей. Срок действия договора рассчитан на 4 года, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Прежнее соглашение между лигой и судьями действовало до 31 августа текущего года.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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