НХЛ договорилась о новом соглашении с ассоциацией судей. Срок действия договора рассчитан на 4 года, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Прежнее соглашение между лигой и судьями действовало до 31 августа текущего года.

League source confirms a four-year, tentative agreement has been reached with the NHL's on-ice officials. The old agreement expired Aug. 31. https://t.co/jLpP4ARLHg — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) September 21, 2019

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