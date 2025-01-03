НХЛ дисквалифицировала Закари Л`Еро на три матча

Нападающий «Нэшвилла» Закари Л`Еро дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата НХЛ.

Лига наказала 21-летнего канадца за опасную подножку против капитана «Миннесоты» Джареда Сперджена. Таким образом, он пропустит игры с «Ванкувером» (4 января), «Калгари» (5 января) и «Виннипегом» (8 января).

В этом сезоне Л`Еро сыграл в 33 матчах регулярного чемпионата и набрал 9 (4+5) очков.