НХЛ: дата старта и расписание первых матчей регулярного чемпионата-2025/26
Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует 8 октября. В этот день пройдет три матча: обладатель Кубка Стэнли «Флорида» проведет свой первый матч с «Чикаго» на своем льду «Амертант Банк Арены», «Рейнджерс» на своем льду сыграют с «Питтсбургом», а «Лос-Анджелес» дома встретится с «Колорадо».
«Вашингтон» Александра Овечкина начнет сезон игрой с «Бостоном» 9 октября на своей «Кэпитал Уан-арене» (Вашингтон, округ Колумбия, США).
Расписание первых матчей НХЛ сезона-2025/26
8 октября, среда
00.00. «Флорида» — «Чикаго»
03.00. «Рейнджерс» — «Питтсбург»
05.30. «Лос-Анджелес» — «Колорадо»
9 октября, четверг
02.00. «Торонто» — «Монреаль»
02.30. «Вашингтон» — «Бостон»
05.00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»
05.00. «Эдмонтон» — «Калгари»
10 октября, пятница
02.00. «Детройт» — «Манреаль»
02.00. «Тампа» — «Оттава»
02.00. «Флорида» — «Филадельфия»
02.00. «Баффало» — «Рейнджерс»
02.00. «Бостон» — «Чикаго»
02.00. «Питтсбург» — «Айлендерс»
02.30. «Каролина» — «Нью-Джерси»
03.00. «Нэшвилл» — «Коламбус»
03.00. «Сент-Луис» — «Миннесота»
03.00. «Виннипег» — «Даллас»
04.00. «Колорадо» — «Юта»
05.00. «Ванкувер» — «Калгари»
05.00. «Сиэтл» — «Анахайм»
05.00. «Сан-Хосе» — «Вегас»
11 октября, суббота
20.30. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
23.00. «Калгари» — «Сент-Луис»
12 октября, воскресенье
02.00. «Каролина» — «Филадельфия»
02.00. «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»
02.00. «Чикаго» — «Монреаль»
02.00. «Флорида» — «Оттава»
02.00. «Питтсбург» — «Рейнджерс»
02.00. «Детройт» — «Торонто»
02.00. «Айлендерс» — «Вашингтон»
02.00. «Бостон» — «Баффало»
03.00. «Миннесота» — «Коламбус»
03.00. «Нэшвилл» — «Юта»
04.00. «Колорадо» — «Даллас»
05.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»
05.00. «Сиэтл» — «Вегас»
05.00. «Сан-Хосе» — «Анахайм»
В рамках «Зимней классики» 2 января 2026 года (по североамериканскому времени) «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на бейсбольном стадионе «LoanDepot парк» в Майами (штат Флорида, США).
«Тампа-Бэй» и «Бостон» сыграют на открытом воздухе в рамках стадионной серии 1 февраля на футбольном стадионе «Рэймонд Джеймс-стэдиум» на территории кампуса Южно-Флоридского университета в Тампе (штат Флорида, США).
Регулярный чемпионат завершится 16 апреля 2026 года. Всего в НХЛ выступают участие 32 команды, количество игр для каждой в регулярке — 84.
