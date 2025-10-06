Хоккей
Сегодня, 23:30

НХЛ: дата старта и расписание первых матчей регулярного чемпионата-2025/26

Россия и Боливия сыграют в товарищеском матче 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует 8 октября. В этот день пройдет три матча: обладатель Кубка Стэнли «Флорида» проведет свой первый матч с «Чикаго» на своем льду «Амертант Банк Арены», «Рейнджерс» на своем льду сыграют с «Питтсбургом», а «Лос-Анджелес» дома встретится с «Колорадо».

«Вашингтон» Александра Овечкина начнет сезон игрой с «Бостоном» 9 октября на своей «Кэпитал Уан-арене» (Вашингтон, округ Колумбия, США).

Расписание первых матчей НХЛ сезона-2025/26

8 октября, среда

00.00. «Флорида» — «Чикаго»

03.00. «Рейнджерс» — «Питтсбург»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Колорадо»

9 октября, четверг

02.00. «Торонто» — «Монреаль»

02.30. «Вашингтон» — «Бостон»

05.00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»

05.00. «Эдмонтон» — «Калгари»

10 октября, пятница

02.00. «Детройт» — «Манреаль»

02.00. «Тампа» — «Оттава»

02.00. «Флорида» — «Филадельфия»

02.00. «Баффало» — «Рейнджерс»

02.00. «Бостон» — «Чикаго»

02.00. «Питтсбург» — «Айлендерс»

02.30. «Каролина» — «Нью-Джерси»

03.00. «Нэшвилл» — «Коламбус»

03.00. «Сент-Луис» — «Миннесота»

03.00. «Виннипег» — «Даллас»

04.00. «Колорадо» — «Юта»

05.00. «Ванкувер» — «Калгари»

05.00. «Сиэтл» — «Анахайм»

05.00. «Сан-Хосе» — «Вегас»

11 октября, суббота

20.30. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»

23.00. «Калгари» — «Сент-Луис»

12 октября, воскресенье

02.00. «Каролина» — «Филадельфия»

02.00. «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»

02.00. «Чикаго» — «Монреаль»

02.00. «Флорида» — «Оттава»

02.00. «Питтсбург» — «Рейнджерс»

02.00. «Детройт» — «Торонто»

02.00. «Айлендерс» — «Вашингтон»

02.00. «Бостон» — «Баффало»

03.00. «Миннесота» — «Коламбус»

03.00. «Нэшвилл» — «Юта»

04.00. «Колорадо» — «Даллас»

05.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»

05.00. «Сиэтл» — «Вегас»

05.00. «Сан-Хосе» — «Анахайм»

В рамках «Зимней классики» 2 января 2026 года (по североамериканскому времени) «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на бейсбольном стадионе «LoanDepot парк» в Майами (штат Флорида, США).

«Тампа-Бэй» и «Бостон» сыграют на открытом воздухе в рамках стадионной серии 1 февраля на футбольном стадионе «Рэймонд Джеймс-стэдиум» на территории кампуса Южно-Флоридского университета в Тампе (штат Флорида, США).

Регулярный чемпионат завершится 16 апреля 2026 года. Всего в НХЛ выступают участие 32 команды, количество игр для каждой в регулярке — 84.

