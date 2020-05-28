НХЛ через месяц решит, сыграют ли Капризов и Сорокин в этом сезоне
28 мая 2020, 23:53
НХЛ и ассоциация игроков лиги перенесут время перехода хоккеистов, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
По его сведениям, стороны будут обсуждать, сыграют ли в текущем сезоне хоккеисты, которые подписали контракты новичков. Ожидается, что решение будет принято через месяц.
Ранее контракт новичка с «Монреалем» подписал защитник Александр Романов, форвард Кирилл Капризов может продолжить карьеру в «Миннесоте», а вратарь Илья Сорокин в «Айлендерс».
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