Известный североамериканский журналист из издания New York Post Ларри Брукс считает, что НХЛ обязана дисквалифицировать форварда «Вашингтона» Тома Уилсона за драку в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (6:3).

«Посмотрите на это и убедитесь, как близко НХЛ была к смерти на льду! Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. И заставьте его повторно получить право играть в НХЛ», — написал Брукс в Twitter.

Take a look at this and see how close the NHL was to a death on the ice. Ban this guy for the rest of the season and playoffs. Make him reapply for admission next year. https://t.co/sfz6E6r7bL — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) May 4, 2021

На 28-й минуте встречи Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. 27-летний канадец получил 2+2 и 10 минут штрафа.

Жара в Нью-Йорке: Овечкин не доиграл матч из-за травмы, а бешеный канадец избил Панарина и Бучневича