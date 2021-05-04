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«НХЛ была близка к смерти на льду!» Журналист NY Post — о грязном приеме Уилсона против Панарина

10:20
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
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Известный североамериканский журналист из издания New York Post Ларри Брукс считает, что НХЛ обязана дисквалифицировать форварда «Вашингтона» Тома Уилсона за драку в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (6:3).

«Посмотрите на это и убедитесь, как близко НХЛ была к смерти на льду! Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. И заставьте его повторно получить право играть в НХЛ», — написал Брукс в Twitter.

На 28-й минуте встречи Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. 27-летний канадец получил 2+2 и 10 минут штрафа.

Жара в Нью-Йорке: Овечкин не доиграл матч из-за травмы, а бешеный канадец избил Панарина и Бучневича

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NYP_Brooksie/status/1389402816746295297

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