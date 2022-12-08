«Конекны такая стерва. Плакал, потому что Овечкин забил в пустые ворота». Реакция болельщиков на стычку капитана «Вашингтона»
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в этой встречи. Оба гола были забиты в пустые ворота, а после первой шайбы Ови между командами началась стычка.
Форвард «Флайерз» Трэвис Конекны остался недоволен тем, что россиянин забил в пустые ворота и остановил его со словами: «Что это было?» После этого между командами началась потасовка.
37-летнему россиянину осталось забросить 99 шайб, чтобы повторить рекорд НХЛ по количеству голов, который принадлежит Уэйну Грецтки (894).
Болельщики отреагировали на ситуацию в социальных сетях:
«Конекны в этой ситуации выглядит по-дурацки. Если ты считаешь, в этом моменте Овечкин сделал что-то не так, то ты гребаный идиот».
«Когда Конекны сможет забить 50 голов за сезон и 800 за свою карьеру, тогда, возможно, Ови воспримет его всерьез!»
«Странное поведение. Разве Ови не должен пытаться забивать голы, когда другая команда все еще играет?»
«Конекны злится, потому что хотел, чтобы Ови... промазал?»
«Конекны такая стерва. Плакал, потому что Овечкин забил в пустые ворота»
«Ови легенда, а кто такой Конекны?»
«Если вам не нравится, что Ови забивает, не дайте ему забивать и переставайте ныть!»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
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|13
|15
|31
|6
|Вашингтон
|28
|12
|16
|28
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|21
|4
|43
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|38
|3
|Тампа-Бэй
|25
|15
|10
|31
|4
|Детройт
|25
|13
|12
|31
|5
|Флорида
|26
|12
|14
|28
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|26
|12
|14
|25
|8
|Оттава
|25
|10
|15
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|16
|8
|33
|2
|Даллас
|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|25
|13
|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|24
|7
|Аризона
|24
|7
|17
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|19
|9
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|30
|5
|Калгари
|26
|13
|13
|29
|6
|Ванкувер
|27
|12
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|8
|21
|21
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|8.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|8.12
|03:30
|
Коламбус – Баффало
|4 : 9
|8.12
|04:00
|
Калгари – Миннесота
|5 : 3
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|0 : 4
|8.12
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|8 : 2
|8.12
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|1 : 5
|8.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09