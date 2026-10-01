Маккиннон — о драке с защитником «Лос-Анджелеса» Кларком: «Он сказал мне не очень хорошее слово»

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал свою драку с защитником «Лос-Анджелеса» Брендом Кларком. Эпизод с участием двух канадцев произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, который «Колорадо» выиграл со счетом 8:4.

«Да, бывает. Это интенсивный матч. Очевидно, он сказал мне не очень хорошее слово, так что мне не понравилось это слово. Да, мы подрались. Да, он играет жестко. Он действует на нервы соперникам. Он действительно хороший защитник. Но иногда, когда играешь так, приходится и драться», — цитирует 31-летнего хоккеиста DNVR Sports.

Маккиннон нанес серию безответных ударов правой рукой, прежде чем отправить 23-летнего защитника «Кингз» на лед. Затем Маккиннон швырнул свой шлем в борт.

В матче с «Лос-Анджелесом» Маккиннон также забил 2 гола. Кларк не отметился результативными действиями.