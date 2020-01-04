НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нэйт Томпсон: «У Ковальчука может все сложиться»

00:33

Нападающий «Монреаля» Нэйт Томпсон поделился ожиданиями от новичка команды Ильи Ковальчука. Российский форвард заключил контракт с «Канадиенс» до конца сезона с зарплатой 700 тысяч долларов.

— Иногда игроку необходим переход в новую команду, к новым тренерам, новым одноклубникам, — цитирует Sportsnet Томпсона. — Думаю, у него все может сложиться. Он умеет играть. Он хорош в нападении, у него крупный торс. Мы — команда, которая много двигается, так что у него есть шанс на успех.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир