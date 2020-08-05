New York Post: «Рейнджерс» уже успели стать командой Шестеркина»

Журнал New York Post считает, что «Каролина» абсолютно заслуженно победила «Рейнджерс» во всех матчах серии (3-0).

«Это поражение дает команде из Нью-Йорка 12,5-процентные шансы выиграть драфт-лотерею. 10 августа может оказаться, что это поражение уже будет не таким обидным.

Стоит признать, что команда из Нью-Йорка даже отдаленно не напоминала тот коллектив, который ярко проявил себя в концовке регулярного чемпионата. Появление в составе российского голкипера Игоря Шестеркина придало команде новый импульс.

Возможно, этого импульса как раз не хватало в первых двух встречах. Пусть к Хенрику Лундквисту не может быть особых претензий, но за эти месяцы «Рейнджерс» уже успели стать командой Шестеркина».

Напомним, что серия Хенрика Лундквиста из 129 подряд матчей в старте в плей-офф НХЛ прервалась, когда место в воротах «Рейнджерс» занял Игорь Шестеркин.