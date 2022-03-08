Невероятный сейв Варламова в матче против «Колорадо»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Колорадо» со счетом 4:5.

В начале второго периода при счете 1:1 вратарь «островитян» Семен Варламов спас свои ворота от гола, вовремя успев подставить клюшку после подправления Кайла Макара.

33-летний россиянин отразил 44 броска по своим воротам.