Невероятный сэйв в НХЛ: голкипер «Нью-Джерси» коньком выбил шайбу с линии ворот
04:12
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 1:0.
Вратарь «Дэвилз» Макензи Блэквуд в одном из эпизодов встречи спас свою команду от неминуемого гола, выбив шайбу коньком с линии ворот.
После этого матча «Нью-Джерси» с 30 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 39 очками — на четвертой строчке.
Game. Saver. Unreal. pic.twitter.com/7F5lVyfHfn— NHL (@NHL) March 29, 2021
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...