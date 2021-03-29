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Невероятный сэйв в НХЛ: голкипер «Нью-Джерси» коньком выбил шайбу с линии ворот

04:12
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 1:0.

Вратарь «Дэвилз» Макензи Блэквуд в одном из эпизодов встречи спас свою команду от неминуемого гола, выбив шайбу коньком с линии ворот.

После этого матча «Нью-Джерси» с 30 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 39 очками — на четвертой строчке.

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