Невероятный сэйв в НХЛ: голкипер «Нью-Джерси» коньком выбил шайбу с линии ворот

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 1:0.

Вратарь «Дэвилз» Макензи Блэквуд в одном из эпизодов встречи спас свою команду от неминуемого гола, выбив шайбу коньком с линии ворот.

После этого матча «Нью-Джерси» с 30 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 39 очками — на четвертой строчке.