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Невероятный промах Пастрняка в матче с «Айлендерс»: форвард попал в штангу пустых ворот

6 июня 2021, 03:07
Давид Пастрняк. Фото USA Today Sports
Давид Пастрняк. Фото USA Today Sports
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В четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Бостон» встречается с «Айлендерс».

На 17-й минуте встречи форвард «Брюинз» Давид Пастрняк не смог поразить пустые ворота после обыгрыша голкипера «островитян» Семена Варламова — 25-летний чех попал в каркас ворот. После промаха Пастрняк упал на лед.

В текущем плей-офф Пастрняк проводит девятый матч. В предыдущих играх форвард набрал 10 (5+5) очков.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей