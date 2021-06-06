Невероятный промах Пастрняка в матче с «Айлендерс»: форвард попал в штангу пустых ворот

В четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Бостон» встречается с «Айлендерс».

На 17-й минуте встречи форвард «Брюинз» Давид Пастрняк не смог поразить пустые ворота после обыгрыша голкипера «островитян» Семена Варламова — 25-летний чех попал в каркас ворот. После промаха Пастрняк упал на лед.

В текущем плей-офф Пастрняк проводит девятый матч. В предыдущих играх форвард набрал 10 (5+5) очков.