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Невероятный промах Кучерова с метра в открытый угол ворот «Монреаля». Видео

05:56
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«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».

В конце третьего периода при счете 2:2 форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров с метра не смог поразить открытый угол ворот, попав в штангу.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей