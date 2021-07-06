Невероятный промах Кучерова с метра в открытый угол ворот «Монреаля». Видео
05:56
«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».
В конце третьего периода при счете 2:2 форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров с метра не смог поразить открытый угол ворот, попав в штангу.
#GoBolts Nikita Kucherov thisclose to putting his team up— Here's Your Replay ?? (@TheReplayGuy) July 6, 2021
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/pdMuhUP43B
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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