Невероятный промах Кучерова с метра в открытый угол ворот «Монреаля». Видео

«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».

В конце третьего периода при счете 2:2 форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров с метра не смог поразить открытый угол ворот, попав в штангу.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.