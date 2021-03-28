Невероятный пас не глядя из-за ворот от Драйзайтля в матче с «Торонто». Видео
05:27
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».
25-летний немец прокатился за воротами соперника и не глядя отдал пас на Тайсона Бэрри.
GOODNESS what a pass from Leon Draisaitl.— NHL (@NHL) March 28, 2021
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