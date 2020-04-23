Невероятные эмоции. Овечкин отыгрался за 3 секунды до конца матча с Гретцки в NHL 20

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыгрался на последних секундах матча в NHL 20 против лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Забросив шайбу за 3 секунды до конца встречи и сделав счет 4:4, россиянин эмоционально отреагировал на гол. Во время игры, получившей название «Великий против «Великой восьмерки», собираются пожертвования, которые пойдут на борьбу с коронавирусом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется