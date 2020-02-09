Невероятные эмоции Ковальчука после победы над «Торонто»

«Монреаль» обыграл «Торонто» со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Илья Ковальчук.

Российский хоккеист эмоционально отпраздновал победу над соперником в раздевалке «Хабс». На счету Ильи уже 12 (6+6) очков в 15 встречах за новую команду.