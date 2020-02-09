Невероятные эмоции Ковальчука после победы над «Торонто»
10:10
«Монреаль» обыграл «Торонто» со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Илья Ковальчук.
Российский хоккеист эмоционально отпраздновал победу над соперником в раздевалке «Хабс». На счету Ильи уже 12 (6+6) очков в 15 встречах за новую команду.
Il-YEAH Kovalchuk ??#GoHabsGo | #HockeyIsForEveryone pic.twitter.com/zhiSlhlhX3— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) February 9, 2020
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