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Невероятные эмоции Ковальчука после победы над «Торонто»

10:10
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«Монреаль» обыграл «Торонто» со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Илья Ковальчук.

Российский хоккеист эмоционально отпраздновал победу над соперником в раздевалке «Хабс». На счету Ильи уже 12 (6+6) очков в 15 встречах за новую команду.

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