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Невероятное мастерство. 11 лет фантастически красивому голу Малкина

15:47
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com
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11 лет назад нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин? забил фантастический гол в ворота «Каролины». После вбрасывания он поехал за ворота, финтом обманул защитника и поразил ворота Кэма Уорда.

В сезоне-2008/08 Малкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Он набрал 113 очков. На три больше, чем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. «Питтсбург» в том году выиграл Кубок Стэнли.

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