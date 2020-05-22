Невероятное мастерство. 11 лет фантастически красивому голу Малкина

11 лет назад нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин? забил фантастический гол в ворота «Каролины». После вбрасывания он поехал за ворота, финтом обманул защитника и поразил ворота Кэма Уорда.

Evgeni Malkin did this 11 years ago today and it's still amazing pic.twitter.com/NfLsCIr6Zk — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) May 21, 2020

В сезоне-2008/08 Малкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Он набрал 113 очков. На три больше, чем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. «Питтсбург» в том году выиграл Кубок Стэнли.