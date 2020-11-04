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Неудачливый хоккеист вылетел через стекло при праздновании. Овечкин его пожалел

20:23
Хоккеист Марко Чоллак пробивает стекло/Овечкин в 2009 году празднует гол.
Хоккеист Марко Чоллак пробивает стекло/Овечкин в 2009 году празднует гол.
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Венгерский нападающий «МАК Уйбуды» Марко Чоллак стал героем одного из самых обсуждаемых спортивных курьезов последнего времени. 18-летний форвард, празднуя первый гол во взрослой карьере, пробил защитное стекло и упал за пределы площадки. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал этот курьезный эпизод.

— Видимо, стекло было бракованным. Дай бог, чтобы он не порезался, — высказался Овечкин в эфире «Матч ТВ». — У меня были моменты, когда я делал силовые приемы, и стекло на маленькие кусочки ломалось и были маленькие порезы.

Почему у меня не вылетает? Не знаю. Всегда стараюсь сильнее прыгнуть на стекло, потому что эмоции, радость. А так слава богу, что со мной ничего такого не произошло.

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