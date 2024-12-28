Неучев забросил шестую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Баффало»

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«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Ютику» со счетом 6:3.

В составе фарм-клуба «Баффало» форвард Виктор Неучев отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел30 матчей в АХЛ и набрал 19 (6+13) очков.