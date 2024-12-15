Неучев оформил дубль в матче за фарм-клуб «Баффало»

«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль» со счетом 8:2.

В составе фарм-клуба «Баффало» форвард Виктор Неучев оформил дубль, защитник Никита Новиков оформил две результативные передачи.

В текущем сезоне 21-летний Неучев провел 26 матчей в АХЛ, в которых набрал 15 (4+11) очков. У 21-летнего Новикова 8 (2+6) очков в 26 играх.