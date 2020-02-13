Российский защитник «Калгари» Александр Елесин, дебютировавший в НХЛ, отметил, что старается быть примером как в раздевалке, так и вне ее.

— Навсегда запомню этот день, — рассказал Елесин об ощущениях от дебюта. — Самые приятные чувства, я ведь всю жизнь думал о том, чтобы сыграть в НХЛ, и вот, представился шанс. Счастлив, что дебютировал, но это не отменяет того факта, что мы проиграли, поэтому эмоции не настолько сильные.

Понравилось играть с Оливером Киллингтоном, он умный хоккеист, способен отдать хороший пас, не торопится. Было комфортно с ним. В принципе, не важно, с кем играть, главное — выполнять свои обязанности. В какой-то степени понимаю, что несу ответственность не только за себя. Я — из России, обо мне могут сделать вывод и решить, что в России все такие. Нужно быть примером и в раздевалке, и вне ее. (Андрей Жданюк)

Полностью интервью Елесина — здесь