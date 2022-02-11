Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к Кравцову

Сразу несколько клубов НХЛ проявляют интерес к нападающему «Рейнджерс» Виталию Кравцову, сообщает Sportsnet.

22-летний россиянин сейчас выступает в КХЛ за «Трактор». В текущем сезоне Кравцов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач при общем показателе полезности «+4».

Напомним, по ходу нынешнего сезона форвард отказался отправляться в фарм-клуб в АХЛ. Тогда «Рейнджерс» разрешили Кравцову вести переговоры с другими командами.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте-2018 под общим 9-м номером. Его контракт новичка истекает предстоящим летом, он может получить статус ограниченно свободного агента.