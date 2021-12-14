Несколько клубов НХЛ проявляли интерес к Худобину

Голкипер «Далласа» Антон Худобин прошел процедуру драфта отказов. Несколько клубов проявляли интерес к россиянину, но решили не забирать на него права, сообщает журналист Пьер ЛеБрун.

Эти клубы готовы рассмотреть варианты обмены игрока, но при условии, что «Звезды» возьмут на себя часть зарплаты Худобина.

В этом сезоне Худобин одержал 3 победы в 7 матчах за техасцев, отражая 87,3% бросков при коэффициенте надежности 3,73. Он не выходил на лед с 18 ноября.

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.

В нем есть пункт об ограничении на обмен — вратарь может выбрать 4 команды, куда не может быть обменян.