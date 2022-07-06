Несколько клубов НХЛ интересуются возможностью обмена Тарасенко

Сразу несколько клубов делали предварительный запрос относительно возможного обмена нападающего «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, сообщает журналист Кевин Уикс в Twitter.

30-летний российский форвард не отзывал запрос на обмен из команды.

Контракт форварда с «Блюз» рассчитан до лета 2023 года. Он является самым высокооплачиваемым игроком команды (7,5 миллиона долларов в год).

Нападающий в 75 матчах прошедшего регулярного чемпионата набрал 82 (34+48) очка. Россиянин также принял участие в 12 матчах плей-офф, которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2010 года под общим 16-м номером.